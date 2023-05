Poás será el escenario de festival para mujeres conductoras de vehículos 4x4

El 27 y 28 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, se llevará a cabo el Ticas Fest, un festival que reúne a mujeres conductoras de vehículos 4x4, y a familias en general, en la finca Caprinaland, donde habrá juegos, zonas de camping, venta de comidas y actividades al aire libre.



El dinero recaudado en esta segunda edición será destinado al hogar infantil transitorio de Guápiles, en Limón. En la primera edición del evento, se recolectaron más de un millón de colones, los cuales fueron donados a la escuela Roble Alto de Chirripó.



El evento está abierto al público general, por lo que no es necesario asistir con un vehículo de doble tracción ni ser parte del grupo Ticas Off Road, agrupación que reúne a 120 mujeres amantes de la adrenalina y que además es la promotora del festival.



El pase del día tiene un costo de ₡3.500 por persona, mientras que para acampar el monto será de ₡6.000 por persona.



Si desea más información, puede encontrarlos en las redes sociales como Ticas Off Road . Y, si desea reservar su cupo para el evento, puede pagar por medio de Sinpe Móvil, al número: 8899-5788 (a nombre de Stephanie Vargas).