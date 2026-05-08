Perdieron a su hijo en el terremoto Cinchona y se negaron a que esa fuera el final de su historia

En las montañas frías de San Rafael de Vara Blanca, donde la neblina abraza los paisajes y el silencio se mezcla con el sonido de la naturaleza, doña María Román y su esposo construyeron mucho más que una granja. Levantaron un símbolo de resiliencia. Su historia, marcada por el dolor y la esperanza, es hoy un testimonio vivo de que incluso en los momentos más oscuros es posible volver a empezar.

El año 2009 dejó una huella imborrable en sus vidas. El devastador Terremoto de Cinchona no solo sacudió la tierra sino también su mundo. La tragedia les arrebató a uno de sus tres hijos, una pérdida imposible de dimensionar. Sin embargo, en medio del duelo, tomaron una decisión que cambiaría su destino: no rendirse.

Así nació Mi Esfuerzo, un nombre que resume cada paso del camino recorrido. Lo que comenzó como una pequeña iniciativa familiar fue creciendo con trabajo constante y determinación. Cada tabla colocada, cada cerca levantada y cada animal que hoy habita la finca refleja una historia de sacrificio y fe. Con el tiempo, la granja se convirtió en un espacio abierto al público, recibiendo a turistas nacionales y extranjeros que buscan reconectar con la vida rural.

En este rincón de montaña, la experiencia es tan sencilla como auténtica. Los visitantes pueden alimentar a los animales, ordeñar vacas al amanecer y recorrer senderos donde el verde intenso domina el paisaje.

Más allá de las actividades, Mi Esfuerzo ofrece algo que ningún folleto turístico puede describir: una lección de vida. La de un matrimonio que, enfrentando el frío, la pérdida y la incertidumbre, decidió sembrar futuro en la misma tierra donde conoció el dolor.

Hoy, doña María y su esposo reciben a cada visitante con una sonrisa sincera, de esas que nacen desde lo profundo. Porque si algo han aprendido —y ahora comparten— es que incluso después de los temblores más fuertes, siempre hay espacio para reconstruir, sanar y seguir adelante.

Para conocer de cerca la historia de doña María y recorrer junto a ella los senderos de Mi Esfuerzo, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

