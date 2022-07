Perder la vista lo inspiró a perseguir su sueño de ser poeta

Antes de perder la vista, Núñez participaba activamente en un grupo de poesía en su comunidad y también en el Grupo Cultural Barrio Tejareño.

“Cuando el médico me dijo a mí que ya no se podía hacer nada, yo lo primero que hice fue pedirle a Dios la fortaleza que necesitaba para seguir adelante. En un sillón permanecía pensando en ese mundo que ya se me estaba viniendo encima. Ahí decidí que era momento de seguir con lo que me hacía feliz, y eso era escribir poesía”, recordó.