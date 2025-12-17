Parroquia de Alajuela entrega juguetes y esperanza a niños de escasos recursos

Desde hace cuatro años, la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, ubicada en el INVU Las Cañas de Alajuela, impulsa una de las iniciativas más conmovedoras de la época: la campaña Sonrisas Navideñas, liderada por su Pastoral Social. Su propósito es sencillo, pero profundamente humano: entregar un juguete a niños y niñas de escasos recursos de la comunidad, para que la magia de la Navidad también llegue a sus manos.



Cada juguete entregado es mucho más que un obsequio. Es una chispa de ilusión que enciende miradas, un gesto que abraza silencios y devuelve sonrisas que, en ocasiones, la dureza de la vida intenta apagar. Para muchos de estos niños, este regalo representa el único presente de la Navidad, convirtiendo la campaña en un acto de esperanza que trasciende lo material.



Diciembre multiplica la solidaridad. Voluntarios, familias y vecinos se suman a una cadena de apoyo que refleja el verdadero espíritu navideño: compartir con quien más lo necesita. Desde quienes donan un juguete hasta quienes se encargan de organizarlos y entregarlos, todos se convierten en mensajeros de alegría y en testigos de que la comunidad sigue siendo un refugio posible.



Quienes deseen sumarse a esta obra que transforma realidades pueden colaborar con Sonrisas Navideñas y con otras iniciativas que impulsa la Pastoral Social. Las donaciones se reciben por medio de SINPE al 8930-0404, con el objetivo de que más sonrisas iluminen Alajuela esta Navidad.



Le invitamos a repasar esta historia de solidaridad y esperanza en el video que acompaña este reportaje en la portada del artículo.

