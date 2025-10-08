Parque Narime en Orotina: un oasis de vida y comunidad a pocos kilómetros de San José

A veces no hace falta recorrer grandes distancias para encontrar un lugar que devuelva la energía. En el corazón de Orotina, a pocos kilómetros de San José, está el Parque Narime, un espacio que respira color, movimiento y esperanza.



Inaugurado en 2021, nació con un propósito claro: brindar a la comunidad un sitio donde convivir, ejercitarse y reconectar con la naturaleza. Hoy, ese objetivo se cumplió con creces. Narime no es solo un parque, sino un símbolo de esfuerzo colectivo y un regalo que Orotina comparte con vecinos y visitantes.



Entre senderos arbolados y zonas verdes que invitan a caminar sin prisa, el parque ofrece instalaciones para todos los gustos: canchas de fútbol sala, baloncesto y voleibol, pista de atletismo, anfiteatro, skate park y espacios abiertos para disfrutar en familia.



Pero lo que realmente lo distingue es su atmósfera: la risa de los niños en los juegos, la energía de los jóvenes en las canchas y la serenidad de quienes descansan bajo la sombra generosa de los árboles. Narime es un espacio vivo, donde cada visita se convierte en una experiencia compartida.



Para quienes buscan un plan distinto, accesible y rodeado de naturaleza, el Parque Narime abre sus puertas como recordatorio de que los grandes tesoros también pueden encontrarse muy cerca de casa.



Lo invitamos a repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

