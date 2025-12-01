Paquetina es la prueba de que una receta puede cambiar una vida

Cuando Nancy Perdomo llegó a Costa Rica, lo hizo con la esperanza de darle a su familia un futuro más estable. Pero los planes no siempre salen como uno los imagina: no encontró trabajo en su profesión y, con esa puerta cerrada, aparecieron las dudas, el silencio, la pregunta repetida de qué hacer ahora. Fue entonces cuando decidió volver a donde todo empezaba en su vida: la cocina.



En ese espacio pequeño, de olor a hogar y manos que recuerdan más de lo que la memoria admite, nació Paquetina, un emprendimiento que primero fue supervivencia y después se volvió destino. Allí, Nancy descubrió en los sabores de su infancia una forma de sostener a su familia, pero también un puente inesperado entre el país que dejó atrás y el que ahora la recibe.



Sus arepas, empanadas, tequeños y otros platos venezolanos comenzaron a viajar de casa en casa, cruzando calles, fronteras invisibles y prejuicios. Los ticos encontraron en ellos algo más que comida: un sabor honesto, distinto, preparado con una mezcla de nostalgia y cariño que no necesita demasiadas explicaciones. La mesa se volvió un punto de encuentro y la cocina un lugar donde dos países podían entenderse.



Con el tiempo, las redes sociales hicieron el resto. Paquetina creció, su clientela también, y Nancy comprendió que aquella decisión tomada entre miedo y necesidad había sido la correcta. Hoy, su emprendimiento no es solo un negocio: es el testimonio de una mujer que no se rindió y que hizo de la gastronomía un hogar nuevo, sólido y lleno de esperanza.



Quienes deseen probar sus preparaciones pueden encontrarlas en redes sociales como Paquetina o realizar pedidos al 6241-1826. Detrás de cada bocado hay una historia de valentía, familia y mucho sabor venezolano.



Le invitamos a repasar el reportaje completo en el video disponible en la portada del artículo.

