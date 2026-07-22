Orotina se viste de fiesta para celebrar a su santo patrono

En Orotina ya se respira un ambiente de celebración. Vecinos y voluntarios afinan los últimos detalles para vivir uno de los acontecimientos más esperados del año: las Fiestas Patronales en honor a Santo Domingo, el santo patrono de esta comunidad alajuelense, una tradición que reúne a familias, visitantes y fieles en torno a la fe, la cultura y las costumbres del cantón (ver video adjunto).

Como parte de la programación de este año, uno de los eventos más llamativos será el Festival Canino, una actividad que reunirá a perros de distintas razas y tamaños, entre ellos elegantes caniches gigantes, carismáticos golden retriever y muchas otras mascotas que serán las protagonistas de una jornada pensada para el disfrute de toda la familia.

Pero si hay algo que distingue estas fiestas, es el sabor de su cocina. Durante los festejos, la cocina estará abierta para recibir a cientos de visitantes con recetas tradicionales preparadas por vecinos de la comunidad. En el menú no faltarán las empanadas, los picadillos, la gallina achiotada y la emblemática chilasquila, una receta propia de la zona que se ha convertido en uno de los platillos más representativos de Orotina.

Las Fiestas Patronales darán inicio el próximo 25 de julio y ofrecerán una agenda cargada de actividades religiosas, culturales y recreativas para personas de todas las edades. La invitación está abierta para quienes deseen conocer de cerca las tradiciones de este cantón, compartir en familia y disfrutar de la hospitalidad que caracteriza a los orotinenses.

Más que una celebración religiosa, las fiestas patronales representan un espacio para fortalecer la identidad de la comunidad, preservar sus tradiciones y abrir las puertas de Orotina a quienes desean vivir una experiencia llena de fe, alegría y el auténtico sabor de la cultura costarricense.