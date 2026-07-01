"¡Oh my God!": la alegría sin freno de doña Xinia, la reina del karaoke en San Ramón

En San Ramón de Alajuela hay una casa donde todos los días suena música, hay baile y, sobre todo, mucha actitud. Ahí vive doña Xinia Montero, una mujer que ha hecho del karaoke su forma de ver la vida (ver video adjunto).

La conocimos por primera vez en Batalla de Karaoke, y desde el primer momento supimos que esta era una historia que había que contar. Su carisma, su energía y esa frase que la caracteriza —"¡Oh my God!"— la han convertido en alguien imperdible dentro de su comunidad.

Doña Xinia tiene 63 años, es madre de cuatro hijos, abuela de cuatro nietos y un espíritu que no conoce el cansancio.

"Yo tengo 63 años y no me canso, yo siempre he sido así: alegre, me gusta disfrutar y ver la vida con actitud positiva", cuenta con esa sonrisa que la caracteriza.

Su amor por el canto no nació de la noche a la mañana. Todo comenzó en el coro de la iglesia, y luego continuó en la escuela, donde cantaba junto a un compañero de clases que siempre llegaba con su guitarra. Con los años, doña Xinia llegó a integrar varios grupos musicales, pero hoy en día su gran pasión es mucho más sencilla: el karaoke.

Y es que en su casa no hace falta ocasión especial para cantar. Ahí, entre risas, baile y su famoso "¡Oh my God!", doña Xinia le recuerda a todos sus vecinos que la actitud positiva no tiene edad.



