Ocho cirugías en las piernas y más por venir pero Brendita sigue avanzando paso a paso

A sus 11 años, Brenda Jiménez Montoya ya ha enfrentado desafíos que para muchos adultos serían difíciles de imaginar. Sin embargo, quienes la conocen no dudan en describirla siempre de la misma manera: una pequeña guerrera.

"Brendita" nació el 20 de diciembre del 2014 de manera prematura y, con el paso del tiempo, fue diagnosticada con parálisis cerebral espástica nivel 3, una condición que afecta su movilidad y que ha convertido su vida en una búsqueda constante por alcanzar mayor autonomía y bienestar.

En medio de terapias, consultas y procesos médicos, sin embargo, también ha crecido rodeada de algo muy poderoso: el amor incondicional de sus padres, Eddy Jiménez Herrera y Roxana Montoya González.

"Cada pequeño avance para nosotros significa muchísimo", contó su familia durante la entrevista para Más Que Noticias.

Hace apenas un año y cuatro meses, "Brendita" enfrentó uno de los momentos más exigentes de su vida: ocho cirugías en sus piernas. Fueron meses de recuperación, esfuerzo y momentos difíciles, pero también de esperanza y de una fortaleza que no pasó desapercibida para nadie. "Ella nunca deja de sorprendernos con la fuerza que tiene", expresó su mamá.

Actualmente, Brenda continúa asistiendo a terapias y trabajando día a día para seguir progresando. Sin embargo, el camino aún no termina: en enero del 2027 deberá someterse a nuevas cirugías, fundamentales para mejorar su movilidad, reducir el dolor y ofrecerle una mejor calidad de vida.

A pesar de todo, en su hogar procuran que nunca falten las sonrisas, los abrazos y los sueños. Porque más allá de los diagnósticos y los procedimientos médicos, Brendita sigue siendo una niña alegre, valiente y llena de ilusión.

Le invitamos a conocer la historia completa en el reportaje que encuentra en el video de la portada de este artículo.

