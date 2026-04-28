Nunca es tarde para emprender y Marlen Tenorio lo demuestra con sus velas artesanales
Aromas y Destellos nació del deseo de Marlen Tenorio de encontrar equilibrio entre familia e ingresos. Hoy es mucho más que un emprendimiento.
En la calidez de su hogar, Marlen Tenorio transforma la cera de soya en delicadas creaciones que despiertan los sentidos. Sus manos dan forma a velas artesanales que se han convertido en el sello de su emprendimiento, Aromas y Destellos, donde cada pieza es pensada para llenar los espacios con fragancias suaves y envolventes, elegidas al gusto de cada cliente.
Este proyecto nació hace algunos años impulsado por un anhelo personal: encontrar un equilibrio entre la vida familiar y la generación de ingresos. Aunque al inicio las dudas marcaron el camino, Marlen decidió avanzar y apostar por su sueño. Con constancia y dedicación, ha consolidado un emprendimiento que hoy perfuma hogares y refleja su crecimiento personal.
Cada vela es elaborada cuidadosamente desde su casa, en un proceso que combina creatividad, paciencia y atención al detalle. Su historia también es un mensaje claro: nunca es tarde para empezar de nuevo. Marlen Tenorio aprendió un oficio desde cero y construyó su propio camino, evidenciando que la edad no es un límite cuando existe determinación y pasión por lo que se hace.
Para conocer de cerca la historia de Marlen y ver el proceso detrás de cada vela que crea, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.