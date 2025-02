"No me enojo por nada": el secreto de una octogenaria para ser feliz

A Marielos Chavarría, vecina de Heredia, la vida le ha enseñado que el secreto para mantenerse joven no está en los años, sino en la actitud. A sus 80 años, esta mujer llena de energía y carisma sigue disfrutando de su gran pasión: bailar.

Su espíritu alegre y coqueto es su sello personal (vea la historia completa en el video adjunto de Más Que Noticias).

​"A mí me pueden pasar cosas feas, pero yo siempre ando buscando estar alegre. No me enojo por nada", dice con una sonrisa que ilumina cualquier lugar.