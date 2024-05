Niña de 11 años vende café para hacer realidad su sueño

Dana López Saborío, de 11 años y vecina de Cóbano, Puntarenas, es la mente maestra detrás de Dana’s Coffee, un emprendimiento que no solo deleita los paladares de la comunidad, sino que también inspira con su historia de superación y determinación.



​"El café para mí es una pasión, un estilo de vida. Es delicioso", comparte Dana con una sonrisa radiante. "Emprender con café es sentir orgullo; ver cómo va creciendo mi emprendimiento y mi sueño es muy especial", agrega con una mezcla de entusiasmo y determinación palpables en sus palabras.

La conexión de López con el café comenzó a una temprana edad, cuando a los 4 años probó por primera vez esta bebida aromática y se enamoró de su sabor. Con el apoyo incondicional de sus padres, comenzó a sumergirse en el mundo del café, buscando información y aprendiendo todo lo que podía sobre este apasionante universo.



Sin embargo, detrás de este emprendimiento hay una historia de superación que refleja su fuerza. La situación económica en su hogar la llevó, a tan corta edad, a buscar formas de generar recursos.

​"Hace un año empecé: a como pudimos, compramos la máquina y el uniforme, y poco a poco hemos ido saliendo adelante", relata con humildad, recordando los obstáculos que ha superado en su camino hacia el éxito. “Es un esfuerzo muy grande. Ella ha tenido que enfrentar diferentes situaciones personales y de salud, pero eso no le ha quitado el sueño de tener su propio proyecto”, comentó Glenda Saborío, mamá de Dana.



A través de Dana’s Coffee, esta joven emprendedora no solo ha creado un negocio que busca abrirse camino, sino que también ha demostrado que la edad no es un obstáculo para alcanzar los sueños.



A pesar de su sueño, la economía familiar no alcanza para que ella pueda seguir capacitándose en el mundo del barismo y, a su vez, adquirir equipo de mayor calidad que le permita seguir desarrollando su talento y su proyecto.



Si desea más información, puede buscar la página de Facebook ‘Danna’s Coffee’ o llamar al teléfono 6012-6911.