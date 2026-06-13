Nelly Acuña: el alma de la fiesta en Salitrillos de Puriscal

Entre montañas, caminos rurales y paisajes que reflejan la esencia del campo costarricense, se encuentra Salitrillos de Grifo Alto de Puriscal, una comunidad donde las tradiciones aún se conservan alrededor de la cocina y la buena compañía.



Es aquí donde vive Nelly Porras, una mujer conocida por algo que en los pueblos vale oro: tener buena cuchara.



Su nombre es sinónimo de sabor para muchos vecinos de la zona, quienes reconocen no solo su talento para cocinar, sino también la alegría y el entusiasmo que la caracterizan (ver video adjunto).



“Mi secreto para cocinar es que me gusta hacer todo con alegría. Yo canto, bailo y pongo a todo mundo a vacilar”, cuenta entre risas.



Quienes la conocen aseguran que siempre tiene una sonrisa lista para recibir a quienes llegan a su hogar o coinciden con ella en alguna actividad comunitaria.



Y es que para Nelly, cocinar va mucho más allá de preparar alimentos. Es una forma de compartir, de reunir personas y de mantener vivas las recetas y costumbres que han pasado de generación en generación.



Porque en Salitrillos, hablar de Nelly Acuña es hablar de comida hecha con cariño, de hospitalidad y de esa alegría que logra convertir cualquier encuentro en una ocasión especial.



Una mujer que, con su sazón y su forma de ser, sigue dejando huella en el corazón de toda una comunidad.