Naranjo se viste de fiesta para celebrar a Nuestra Señora de las Piedades

Con música, bailes, gastronomía y actividades para toda la familia, la comunidad de Naranjo ya está lista para vivir sus tradicionales fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de las Piedades. La celebración se realizará del 24 de julio al 2 de agosto y promete reunir a vecinos y visitantes en un ambiente de fe, tradición y alegría.



Durante estos días, el programa incluirá bailes folclóricos, conciertos, bingos, el esperado baile de coronación de la reina y una variada agenda de actividades pensadas para todas las edades (ver video adjunto).



Uno de los mayores atractivos será la cocina tradicional, preparada por decenas de colaboradores que, con dedicación, mantienen vivo el sabor de estas fiestas.



“Al calor del fogón se preparan las más deliciosas comidas: picadillos, arroces, panes, lomo y cuanto antojo la gente tenga, aquí lo va a encontrar”, comentó Aracelly Corrales Chaves, colaboradora de la parroquia.



El párroco de la Parroquia Nuestra Señora de las Piedades, Jonathan Rojas, extendió una invitación a todos los costarricenses para que formen parte de esta celebración.



“Tendremos bailes, conciertos, bingos, la venta de un carro e invitamos a todos a venir a probar nuestros picadillos. Las fiestas serán del 24 de julio al 2 de agosto. Los esperamos en Naranjo”, expresó.



Quienes deseen conocer el programa completo de actividades pueden consultar la página de Facebook de la Parroquia Nuestra Señora de las Piedades de Naranjo, donde encontrarán toda la información sobre esta tradicional celebración.