Nació prematura, creció con autismo y hoy hace llorar de emoción a su público

Cuando María José Vargas llegó al mundo, la vida ya traía consigo sus primeros desafíos.

Ella y su hermana gemela nacieron hace 30 años, el 10 de abril, con apenas seis meses de gestación. Para su madre, María Luisa Brenes, ese día marcó el inicio de una historia que hasta hoy reconoce como un regalo.

"Ella y su hermana gemela son un milagro. Nacieron con apenas 6 meses de gestación y tenerlas conmigo ha sido mi mayor bendición", recuerda emocionada.

A María José la conocimos haciendo lo que más ama: cantar. Sobre un escenario, con un micrófono en las manos y una sonrisa que transmite seguridad. Sin embargo, detrás de esa voz hay una historia de lucha, crecimiento y valentía.

"Yo tuve un desprendimiento de retina cuando tenía dos meses de nacida", explica esta joven herediana, quien además de su discapacidad visual presenta trastorno del espectro autista.

Durante su infancia, enfrentarse al público era una experiencia que le generaba un temor enorme. Los actos cívicos en la escuela se convertían en momentos particularmente difíciles de sobrellevar.

"En la escuela, al notar eso en ella, nos dimos cuenta que además de su discapacidad visual, ella tiene autismo… pero eso queda atrás cuando sube a un escenario, ahí ella se transforma", cuenta su mamá.

Y fue precisamente la música la que comenzó a reescribir su historia.

"A mí me daba mucho miedo y lloraba cuando había actos cívicos. Pero desde que entré a clases de canto y piano, eso me sirvió mucho para vencer el miedo. Ahora disfruto mucho cuando la gente me aplaude", añade María José.

Hoy, cada canción representa una victoria. Cada aplauso es el reflejo de cuánto ha crecido aquella niña que antes lloraba ante un escenario y que ahora lo ilumina con su talento.

Para conocer más detalles de la historia de María José, le invitamos a ver el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

