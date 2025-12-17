Muñequitos con historia: el arte navideño de Doña Ligia

Desde niña, Doña Ligia González descubrió que tenía un don heredado: las manos talentosas de su madre, capaces de transformar telas, hilos y pequeñas piezas en muñequitos llenos de vida.

Con el paso de los años, esa habilidad se convirtió en su refugio creativo y, especialmente en Navidad, en una verdadera fábrica artesanal donde nacen figuras que llenan de ternura y encanto los hogares.

Fue hace apenas dos años cuando decidió convertir su pasión en un emprendimiento formal. Desde entonces, su talento no ha dejado de sorprender.

Cada creación —ya sea un Santa, un duende, un reno o un personaje especial, para distintas ocasiones— lleva el sello de su dedicación y el cariño con el que trabaja.

Su creatividad, unida a la tradición que guarda desde su infancia, le ha permitido fortalecer sus ingresos y aportar con orgullo al sustento de su hogar. Hoy, su trabajo es un éxito que se multiplica con cada temporada. Las familias buscan sus piezas porque no solo decoran un espacio, sino que cuentan historias y transmiten ese espíritu cálido que caracteriza la Navidad.

El emprendimiento de Doña Ligia se ha convertido en una fuente de alegría para quienes reciben sus muñequitos y también para quienes, como ella, creen en la magia de lo hecho a mano. Para quienes deseen llevar un pedacito de esa magia a su hogar, en Navidad o en cualquier ocasión especial, Doña Ligia elabora muñecos personalizados con los detalles que cada cliente imagina.

Los pedidos pueden realizarse al 8634-8953, donde su talento y dedicación están siempre listos para dar vida a nuevas historias en tela.