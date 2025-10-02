Muñeco, el imponente toro de 600 kilos que se volvió símbolo de La Granja en Guápiles

En La Unión de Guápiles, justo sobre la Ruta Nacional 32, se encuentra La Granja Club y Restaurante, un destino familiar que promete naturaleza, diversión y buena comida. Apenas se cruza el portón, el primero en dar la bienvenida es Muñeco, un toro de más de 600 kilos que se ha convertido en el anfitrión estrella del lugar. Muchos visitantes se detienen solo para acariciarlo, tomarse una foto o simplemente verlo.



Pero la experiencia en La Granja va más allá de Muñeco. El recorrido incluye cabras, cerdos, gallinas, gallos, pavos reales, chompipes, diferentes especies de ganado y caballos.

“El espacio está diseñado para que las familias compartan, para que los niños se conecten con los animales, aprendan y se diviertan”, explica José Sánchez, vocero del restaurante.

Tras el paseo por la granja, las familias encuentran piscinas para adultos y niños, toboganes, ranchos y amplias áreas de descanso. La visita culmina en el restaurante, especializado en carnes, con un menú que celebra la cocina costarricense.



A solo una hora de San José, La Granja se ha posicionado como un plan diferente para el fin de semana, donde los niños viven una experiencia distinta y los adultos encuentran un respiro en medio de la naturaleza. Muñeco, junto a todo el equipo de La Granja, espera a los visitantes con hospitalidad y sabor.



