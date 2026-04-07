“Modo bestia”: Joven encontró en calistenia mucho más que un deporte

A veces el cambio no comienza con una gran oportunidad, sino con una decisión. Así lo demuestra Steven Castillo, un joven de 28 años que encontró en la calistenia mucho más que un deporte: halló un nuevo camino de vida.

Hace apenas seis meses empezó a entrenar en barras, luego de haber pasado por el gimnasio. Lo que parecía un simple cambio de rutina terminó convirtiéndose en una transformación personal.

“Modo bestia, modo bestia”, repite mientras entrena. No es solo una frase, es la mentalidad con la que decidió enfrentar la vida.

Steven reconoce que su historia no siempre fue sencilla. Vivió momentos complicados y tomó decisiones que no lo llevaban a donde quería estar.

Sin entrar en detalles, asegura que atravesó una etapa difícil, pero también que llegó el momento en que decidió cambiar el rumbo.

Hoy combina trabajo y disciplina. Se gana la vida como mensajero en motocicleta y, al terminar su jornada, dedica tiempo a entrenar. Para él no hay excusas: la calistenia le enseñó que el cambio empieza en la mente y se construye con constancia.

En este proceso, su novia ha sido un pilar fundamental, acompañándolo en los momentos más retadores y motivándolo a seguir adelante.

Para Steven, “modo bestia” no significa solo entrenar fuerte, sino levantarse después de caer, dejar atrás lo que no suma y comprometerse con una mejor versión de sí mismo.

En seis meses no solo ha transformado su físico, también su forma de ver la vida.