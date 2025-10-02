Mítica: El arte de transformar el cuero en obras que llevan sello costarricense

En Costa Rica, el cuero encuentra en Mítica un espacio donde tradición y diseño se entrelazan. Este emprendimiento ha convertido la artesanía en una forma de identidad: cada pieza es elaborada a mano por artesanos locales que imprimen experiencia y dedicación en su trabajo.



El proceso combina materiales de alta calidad con técnicas heredadas, como tallados minuciosos y acabados detallados, que transforman un objeto cotidiano en una pieza irrepetible. No se trata solo de rescatar el valor de los oficios manuales, sino también de darles proyección en un mercado cada vez más exigente.



Mítica ha logrado visibilizar el trabajo de las manos costarricenses y, al mismo tiempo, impulsar la economía local. En sus colecciones, el cuero se convierte en un lenguaje propio: un delicado equilibrio entre la herencia cultural y la búsqueda de innovación.



Quienes quieran conocer más de su propuesta pueden hacerlo en redes sociales, a través de @Somos_Mítica, donde comparten las historias detrás de cada pieza y se muestra el proceso que da vida a cada diseño.

