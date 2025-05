Melissa Calvo: corriendo hacia sus sueños

Con solo 20 años, Melissa Calvo se ha convertido en un símbolo de valentía y perseverancia en Costa Rica. Vive con baja visión, glaucoma y ceguera nocturna, pero su mirada está puesta firmemente en el futuro, no en las limitaciones (ver nota completa en el video adjunto).

Melissa no solo representa al país en el atletismo paralímpico, sino que también se forma como docente de Matemáticas, demostrando que los sueños sí se alcanzan, incluso cuando el camino se ve borroso.

Para ella, cada día es un reto, pero también una oportunidad para avanzar. En la pista, desafía sus límites con disciplina y pasión. En el aula, se prepara para enseñar con la misma determinación con la que entrena. No espera condiciones perfectas: corre, estudia y vive con fuerza, iluminando el camino con su ejemplo.

Melissa se ha ganado el respeto y la admiración de quienes la conocen por su espíritu incansable y por no rendirse ante ninguna barrera. Su historia recuerda que las verdaderas limitaciones no están en el cuerpo, sino en la mente. Con esfuerzo diario, demuestra que el empoderamiento no es un discurso, es una decisión: una que toma cada mañana al ponerse los tenis, tomar sus libros y enfrentar la vida con determinación.