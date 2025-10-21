Marvin Conga: el ritmo que nació de sus manos

En cada golpe de conga hay una historia, una emoción y una sonrisa. Así es Marvin Murillo, aunque pocos lo conocen por su apellido: para todos es Marvin Conga, el músico que contagia alegría con solo tocar un tambor (ver video adjunto).



Un ritmo que lo acompaña desde siempre

Desde muy joven, Marvin sintió una atracción especial por la percusión. Todo comenzó en casa con su papá, sus tíos, y hermanos, todos amantes de la música. “Al principio lo hacía por gusto, pero con el tiempo me di cuenta de que esto era lo mío… la conga me cambió la vida”, recuerda entre risas.

Su talento lo llevó a presentarse con diferentes agrupaciones nacionales y a participar en campeonatos internacionales, donde ha representado a Costa Rica con orgullo.

Un campeón con sabor tico

Marvin no solo toca por pasión: también ha sido campeón en competencias de congas, donde se mide la técnica, la improvisación y, sobre todo, el “sabor”.

“Hay que tener ritmo, pero también corazón. La conga no se toca con las manos, se toca con el alma”, dice mientras sus dedos marcan el compás sobre el cuero del instrumento.

Sus logros han sido fruto de la constancia, la práctica diaria y el amor por lo que hace. Más allá de los trofeos, lo que más le llena es ver a la gente sonreír cuando escucha su música.

Música que alegra corazones

Donde va, Marvin lleva ritmo. A veces lo hace en tarimas, otras en las calles, o simplemente improvisando con amigos. Su energía y carisma lo convierten en protagonista de cualquier escenario.

“Si la gente se alegra, yo también me alegro. Ese es el propósito: hacer que el ritmo llegue al corazón”, asegura.





