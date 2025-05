Marco Chacón superó la adicción y hoy inspira desde el asiento del conductor en Teletica

Detrás del volante de una unidad móvil de Canal 7 hay más que un conductor. Está Marco Chacón, un hombre que encontró en su trabajo una segunda oportunidad para vivir.



Con 59 años y vecino de Pavas, Marco forma parte de Teletica desde hace 15 años. Su jornada empieza cada mañana con movimiento, compromiso y corazón. Pero su historia no siempre fue así.



Desde muy joven, Marco enfrentó una dura batalla contra la adicción, una etapa que duró más de una década. “Consumía todo… y me estaba destruyendo”, recuerda con franqueza. Su vida comenzó a cambiar con el nacimiento de su hijo, quien se convirtió en su motor para salir adelante.



Una década después, cuando el niño tenía apenas 10 años, se presentó una oportunidad inesperada: ser chofer del programa El Último Pasajero, uno de los espacios de concursos más recordados del canal. Esa experiencia marcó el inicio de una nueva etapa.



“Teletica me abrió las puertas… y me cambió la vida”, afirma Marco, con emoción. Desde entonces, ha recorrido miles de kilómetros al frente de las unidades móviles, ha estado presente en coberturas especiales y ha sido testigo de momentos históricos. Pero quizá, la historia más significativa es la suya.



En casa lo espera su mayor orgullo: su familia. “Estamos muy orgullosos de lo que ha logrado. Para nosotros, Teletica también es parte de nuestra vida”, comenta su esposa con una sonrisa.



Marco no solo conduce vehículos. También guía, cada día, una historia de superación, esfuerzo y gratitud que inspira a quienes lo conocen.

Conozca su historia en el reportaje que aparece en la portada de este texto.