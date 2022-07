Lupe es la reina eterna de Santa Ana

Por Jose Ernesto Herrera | 20 de julio de 2022, 18:30 PM

Guadalupe “Lupe” Vargas, también conocida por sus vecinos como Lupe Primera, es, a sus 65 años, la reina eterna de las fiestas de Santa Ana. Fue en 2005 cuando se autoimpuso ese título y, desde entonces, no hay nadie quien no la asocie con esa designación.



La historia comenzó en 2005, ya que ese año no se celebró la competencia de reinado en las fiestas. Entonces, fiel a su carisma y autenticidad, Lupe se montó en un carro con sus amigos y desfiló por las calles de su natal Santa Ana, como lo hubiera hecho la reina de las fiestas.

Aquello fue tan memorable que, desde entonces, se consolidó como una tradición entre los vecinos de la comunidad.



Hoy sigue siendo uno de los emblemas más queridos de las fiestas de Santa Ana, y forma parte del comité a cargo de su ejecución.

Por eso, ahora se prepara con ansias para las celebraciones, invitando a todos los costarricenses a acudir a las fiestas del cantón, que finalizan el próximo lunes 26 de julio, día de Santa Ana, y que tienen como plato fuerte una serie de corridas de toros que se realizan todos los días a las 7:00pm.