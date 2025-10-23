Los Santos: donde las mujeres siembran café y cosechan inspiración

En las montañas de León Cortés, en la región de Los Santos, el aire huele a café recién tostado y a esfuerzo cotidiano. Allí trabaja cada día Janeth Gamboa, una mujer cuya vida está entrelazada con la tierra y el aroma del café.



Junto a su esposo, Janeth ha dedicado años a cultivar los cafetales que rodean su hogar. Cuida con esmero cada planta, cada grano y cada cosecha que da vida a uno de los productos más emblemáticos de Costa Rica.



Ella forma parte de un selecto grupo de mujeres productoras de Coopedota, que se han unido para crear un café excepcional: un grano cultivado, cosechado y procesado exclusivamente por mujeres de la zona de Los Santos. Este proyecto, además de resaltar la calidad del café de altura, busca visibilizar el papel fundamental de las mujeres rurales, cuyo trabajo —frecuentemente silencioso— sostiene gran parte de la cadena cafetalera.



Cada mañana, cuando el sol apenas asoma entre los cerros, Janeth ya está en los cafetales. Revisa las plantas, limpia el terreno, controla las plagas y se asegura de que cada mata crezca fuerte y sana. Su labor es constante y paciente, guiada por el amor a la tierra y el orgullo de producir un café que representa lo mejor del esfuerzo costarricense.



Detrás de cada taza de café elaborado por Janeth hay historias de trabajo, sacrificio y pasión. No hay feriados ni días de descanso cuando la cosecha lo exige, pero ella lo asume con alegría. Sabe que su dedicación no solo sostiene a su familia, sino que también inspira a otras mujeres a creer en su fuerza y capacidad.



Para Janeth, el café es más que un cultivo: es un legado que se siembra con amor y se cosecha con esperanza. Su historia demuestra que el futuro del campo también tiene rostro de mujer y que, en cada grano de café de Los Santos, late el corazón de quienes trabajan la tierra con orgullo y determinación.



Repase el reportaje completo en el video disponible en la portada de Teletica.com y descubra cómo las mujeres caficultoras transforman el sabor del café costarricense en símbolo de identidad y perseverancia.

