Los primeros pobladores de Cedral recuerdan los orígenes de su pueblo

Durante las últimas semanas, en Más que Noticias hemos mostrado el esfuerzo de los vecinos de Cedral de Cajón, en Pérez Zeledón, por posicionar su comunidad como un destino turístico.

Para ello, han desarrollado actividades como la pesca de truchas, toures de café y senderismo que forman parte de las diligencias con las cuales unas 40 familias de la zona generan un sustento para sus hogares.



Este pueblo empezó a conformarse como comunidad cerca de 1950, y sus orígenes encierran muchas curiosidades.



Fue por esta misma comunidad donde se hizo la ruta del descubrimiento del Chirripó, el punto más alto de Costa Rica.

“Si bien no tenemos la entrada al Chirripó, los visitantes pueden venir y conocer el lugar donde se descubrió el pico más alto del país”, detalló Díaz.

En la zona aún permanecen familiares de los primeros pobladores; uno de ellos es “Pepe” Díaz, el habitante más longevo de Cedral, quien con 89 años conserva muchos de los recuerdos que describen el esfuerzo de quienes hace más de medio siglo llegaron a esta tierra en busca de mejores oportunidades.

“Yo llegué a Cedral hace 60 años. Un hermano de mi señora se casó con mi hermano y me propuso comprar una finca que estaban vendiendo aquí. No había mucho, la luz, por ejemplo, que no llegó hasta la década de los 90”, recordó Díaz.