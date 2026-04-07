Los Cortezas: tradición que endulza generaciones en Venecia de San Carlos

En Venecia de San Carlos, un emprendimiento familiar ha logrado convertir la tradición en un legado que endulza generaciones.

Se trata de Los Cortezas, un negocio que abrió sus puertas en 2019, pero cuya esencia se ha forjado a lo largo de muchos años de esfuerzo, identidad y amor por lo que hacen.

El nombre rinde homenaje a los emblemáticos árboles de corteza amarilla, símbolo natural de la zona, y refleja las raíces profundas de una familia que ha transmitido su conocimiento de generación en generación.

Mucho antes de contar con un local propio, ya existía un legado que hoy se mantiene vivo en cada detalle del emprendimiento.

Consciente de esa herencia, Gloriana Rodríguez decidió continuar el camino trazado por su familia. Junto a su madre y su tía, lidera este proyecto que no solo ofrece productos, sino también una experiencia cargada de calidez y cercanía.

Con dedicación, ellas se encargan de endulzar la visita de cada persona que llega, manteniendo intacto el espíritu familiar que dio origen a Los Cortezas.

Los Cortezas representan la fuerza de la tradición y el valor de mantener vivas las raíces.



En cada sabor y en cada historia compartida con sus visitantes, esta familia demuestra que los emprendimientos más auténticos se construyen con trabajo, memoria, identidad y un profundo amor por lo que se hace.