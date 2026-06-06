Los coloridos panes de masa madre que están llamando la atención en Moravia

Lo que comenzó como un sueño familiar impulsado por la fe y las ganas de salir adelante, hoy se convirtió en uno de los rincones más llamativos y sabrosos de Moravia.



Se trata de Panadería y Cafetería La Mies, un proyecto liderado por Félix Navarro, su esposa Vannesa González y sus tres hijas, quienes apostaron por emprender en el mundo de la panadería… incluso sin experiencia previa (ver video adjunto).

“Empezamos sin saber nada de pan, solo movidos por la motivación, la fe y el deseo de sacar adelante a nuestra familia”, comentó Félix Navarro.

Con el paso del tiempo, la familia fue aprendiendo técnicas artesanales y desarrollando productos que hoy llaman la atención de muchos visitantes, especialmente por sus panes de masa madre llenos de color y sabor.

“Hay pan de masa madre con tomate, pesto, carbón activado, con sabor exquisito y propiedades que dan beneficios al cliente”, añadió Vannesa González.

Además de la panadería y cafetería, el negocio también evolucionó hasta convertirse en un espacio donde las personas pueden disfrutar desayunos, café y un menú de almuerzos, por lo que actualmente funciona también como restaurante.

El lugar se ha convertido en un punto de encuentro para quienes disfrutan del pan artesanal, los sabores diferentes y el ambiente familiar.

Quienes deseen conocer más sobre este emprendimiento familiar pueden buscarlos en redes sociales como Panadería Artesanal La Mies.





