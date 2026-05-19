Lo que Galerín Hernández hace con papel y goma en Heredia es mucho más que fabricar piñatas

Cada piñata que termina representa mucho más que papel, goma y color. Para Galerín Hernández, una vecina de Heredia de 38 años, terminar una figura significa esfuerzo, paciencia y la satisfacción de demostrarse que sí puede lograrlo.

Galerín es una persona sorda y vive con un reto cognitivo y trastorno de déficit de atención. Encontró en las manualidades una manera de concentrarse, expresarse y disfrutar cada día desde sus capacidades.

"Me siento feliz", contó mediante interpretación en lengua de señas, mientras enseñaba algunas de las piñatas que ha aprendido a elaborar con dedicación y cuidado.

Además de las piñatas, Galerín disfruta dibujar. Durante la visita regaló ilustraciones hechas por ella misma, reflejando su cariño y creatividad.

Su hermana Karen Hernández describe el impacto que esta actividad ha tenido en su vida: "Esto le ayuda a mantenerse enfocada, entretenida y motivada. Ella disfruta mucho hacerlas", explicó.

Más allá de ser una actividad recreativa, esta labor funciona como terapia y como una herramienta que fortalece su autoestima e independencia.

Actualmente, Galerín forma parte de la asociación Jóvenes Triunfadores, una organización que atiende a más de 40 personas con discapacidad y trabaja para mejorar su calidad de vida mediante diferentes actividades y espacios de acompañamiento. Desde ahí continúa aprendiendo, creando y soñando con emprender algún día vendiendo sus propias piñatas.

Puede conocer de cerca la historia de Galerín y ver su trabajo con sus propias manos en el video que aparece en la portada de este artículo.