Lo que en otros es recuerdo, en ella sigue siendo canción todos los días

“Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso…”

Así empieza su historia, no con una fecha ni con un lugar, sino con una canción. Porque para doña Miriam Solano, cantar no es un acto aislado, es una forma de habitar el día.



En su casa, en El Empalme de El Guarco de Cartago, la música no ocupa un espacio específico. Se filtra en todo. Aparece mientras cocina, cuando hace oficio, cuando el frío se instala en la montaña. Su voz se vuelve parte del ambiente, como si siempre hubiera estado ahí.



Ese vínculo no surgió de la nada. Tiene raíces. Nació en su infancia, en los momentos compartidos con su padre, en reuniones familiares donde las canciones eran parte natural del encuentro. Fue ahí donde entendió que la música no era solo algo que se escucha, sino algo que se vive.



“Tengo 74 años, y siempre paso cantando, cuando hace frío, cuando hago oficio, cuando cocino”, cuenta con una naturalidad que deja ver que, en su caso, la música no se interrumpe.

Su historia también tuvo escenarios más visibles. Festivales de la canción, presentaciones y momentos donde su voz no solo llenaba espacios, sino que también era reconocida. En su casa, aún conserva trofeos y recuerdos de aquellos años en los que participaba junto a su papá y su hermano. Muchas veces, ganaban.



Pero lo que permanece no son los premios, sino lo que ocurrió alrededor de ellos. La experiencia compartida, la emoción de cantar en conjunto, la memoria que sigue activa.



“Es muy lindo ver los recuerdos, me siento muy alegre y sobre todo saber que en aquel momento cantamos temas originales”, recuerda.

Hoy, el escenario es otro. Más íntimo, más cotidiano. No hay jurados ni aplausos formales, pero sí hay continuidad. Una vida que no dejó de sonar, que encontró en lo simple un espacio para mantenerse.



En doña Miriam, la música no es pasado ni nostalgia. Es presente. Es una forma de seguir.



Si desea conocer más sobre su historia y escuchar cómo suena su día a día, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

