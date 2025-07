Lo perdieron todo, menos la fe: esta pareja salió del botadero y levantó una empresa modelo

Hace más de 17 años, la rutina de Patricia Saballos y José Solís transcurría entre montañas de desechos en el antiguo botadero de Río Azul. Pasaban horas escarbando en la basura, buscando materiales reciclables que pudieran vender para ganarse el sustento diario. La imagen de ambos, enfundados en guantes y esperanza, sigue grabada en la memoria de Patricia. Hoy, desde ese mismo lugar donde antes se amontonaban residuos, ella recuerda con orgullo aquel pasado tan duro como transformador.



Migrantes que llegaron a Costa Rica en busca de una vida mejor, Patricia y José jamás imaginaron que su primera opción para sobrevivir sería revolver entre la basura. Sin embargo, desde ese mismo punto comenzó su historia de lucha. La necesidad no los doblegó; al contrario, los impulsó a crear un nuevo camino con sus propias manos.



El resultado de ese esfuerzo es hoy la recicladora SyS, una empresa que nació desde cero y que se ha convertido en sinónimo de trabajo digno, conciencia ambiental y superación. En cada rincón del lugar se respira disciplina, orden y orgullo. Cada kilo de cartón o plástico procesado representa no solo ingresos, sino también el reflejo de una historia marcada por el sacrificio.



Don José fue mucho más que el motor físico del proyecto: fue socio, compañero de vida y aliado en cada paso. Juntos aprendieron, cayeron, se levantaron y construyeron no solo un negocio, sino también una segunda oportunidad para ellos y para su familia.



Hoy, la recicladora SyS es mucho más que una fuente de ingresos. Es un símbolo de lo que se puede lograr cuando el amor se mezcla con la constancia. Lo que antes era considerado basura se transformó en sustento, dignidad e inspiración. Y lo que parecía un destino sin salida terminó siendo una historia de esperanza.



El legado de Patricia y José es claro: los sueños sí se cumplen cuando se trabaja en equipo, se persevera con fe y se cree, incluso en los días más difíciles, que todo puede cambiar.



Conózcalos de cerca en el video que aparece en la portada del artículo.