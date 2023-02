¿Lo ha probado? La curiosa historia detrás del Vino Saprissa

Desde la década de los cuarenta, y con el impulso del mismísimo Ricardo Saprissa, esta bebida espirituosa lleva ochenta años alegrando a los saprissistas y a los no aficionados por igual.



El origen de la historia que hoy les contamos se remonta al seno de la familia de Ricardo Saprissa, presidente y fundador del equipo tibaseño y el padre de Cecilia, la protagonista de este relato.



Por allá del año 1940, don Ricardo tenía un negocio de producción de miel, a partir del cual decidió empezar a hacer vino. Habiendo crecido en un entorno de la mano de su padre que le permitió conocer el oficio de cerca, no había ningún postulante más oportuno que Cecilia para asumir el negocio años más tarde, en la década de los ochenta.



Así fue como nuestra protagonista tomó la batuta de la empresa de vinos frutales que sigue operando hasta el día de hoy. Sin embargo, en el proceso, explica Cecilia en el video adjunto, tuvo que cambiarle el nombre original, ‘Vinos Saprissa’, porque desmotivaba las compras de los clientes que eran aficionados a otros equipos.



Lo que no ha cambiado es la calidad y la excelencia de estos vinos, los cuales se siguen produciendo en la fábrica ubicada en Moravia y hoy se distribuyen en los distintos supermercados de la cadena Walmart.



Las fórmulas son inventadas por ella, una mujer emprendedora y llena de vitalidad que encabeza la producción y venta de más de 15 diferentes tipos de bebidas que hoy llevan con orgullo el apellido suyo y de su padre: Saprissa.