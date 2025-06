Lo crió el campo, lo formó el esfuerzo y hoy cumple 103 años rodeado de amor

Este Día del Padre, rendimos homenaje a hombres que han dejado una huella profunda en sus familias. Uno de ellos es don José Víctor, quien no solo suma un año más de vida, sino más de un siglo de amor, trabajo y sabiduría compartida.



Don José celebró sus 103 años rodeado de lo que más valora: su familia. Hijos, nietos y bisnietos se reunieron para acompañarlo en una jornada emotiva, donde él saludó a cada uno con energía, luciendo una sonrisa amplia y el corazón lleno.



“Verlos a todos juntos, eso es lo que vale… la vida es bonita si uno la vive con amor y con ganas”, comparte con serenidad y convicción.



Nacido hace más de un siglo en una Costa Rica rural y muy distinta a la actual, don José aprendió desde niño lo que era trabajar duro. Sembró, crió animales y sacó adelante a sus ocho hijos con constancia, principios firmes… y muchísimo amor.



“Yo hacía de todo —nos contó— pero lo importante era que a ellos no les faltara la escuela ni el cariño.”



Para su familia, don José no es solo un padre, sino un símbolo de unión y de vida vivida con propósito.



“Nos enseñó a no rendirnos, a trabajar por lo que uno quiere”, expresó Deaney Ramírez, una de sus hijas.



Hoy, cada anécdota que recuerda, cada mirada que dedica, es un recordatorio vivo de que el legado más grande no está en los años que pasan, sino en la forma en que se ama.



