Le presentamos al policía que embellece San José con un pincel

Bryan Loáiciga, oficial de la Policía Municipal de San José, ha encontrado una manera única de servir a la comunidad: a través del arte.

Este oriundo de Puntarenas trabaja en el Departamento de Prevención de ese cuerpo policial desde hace más de un año; pero su verdadera pasión por la pintura comenzó a los 10 años, de manera empírica. Ahora, su talento artístico ha florecido en su primer mural, ubicado en San Sebastián.



Él no es un policía común y corriente. Además de sus responsabilidades habituales —llevar su radio, esposas y uniforme— también lleva consigo un pincel. Aprovecha cualquier espacio que pueda embellecer, transformando lugares grises en coloridas obras de arte.



Visitamos el Residencial Mallorca, en San Sebastián. Antes de la llegada de Bryan, este lugar se veía deslucido y triste. Sin embargo, en medio de su jornada laboral, él ha traído vida y color a través de su arte, embelleciendo las comunidades que protege (repase la nota completa en el video adjunto).



Este trabajo no es solo gracias a Loáiciga, sino también a la comunidad que se organizó para proporcionarle los insumos necesarios.



Además de ser oficial de policía, trabajó en hotelería, es padre de una niña, participa como instructor de zumba y está activo en redes sociales. Puede seguir sus aventuras y obras de arte en TikTok y Facebook, como Bryan Loaiciga, y en Instagram como @Bryanloaiciga02.



En el Departamento de Prevención de la Policía Municipal de San José, este oficial no está solo en su pasión por el arte: hay otros dos oficiales pintores que, como él, embellecen barrios vulnerables, demostrando que la prevención y el arte pueden ir de la mano para construir una comunidad más fuerte y unida.