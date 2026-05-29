Las secuelas del COVID no apagaron la creatividad de esta mujer que hoy vende piñatas desde su hogar

A sus 46 años, doña Evelyn Navarro sabe bien lo que significa enfrentar el día a día con determinación.

La pandemia por COVID-19 dejó una huella profunda en su vida: afectó seriamente sus pulmones y limitó muchas de las actividades que antes realizaba con normalidad. A ello se suman los problemas en sus rodillas y las dificultades para caminar, condiciones que han transformado por completo su rutina.

Sin embargo, lejos de rendirse, doña Evelyn decidió convertir su talento y su creatividad en una herramienta para salir adelante. Desde su hogar, elabora coloridas piñatas y delicados lazos que luego vende con el apoyo de su familia. Cada diseño refleja no solo dedicación y esfuerzo, sino también la fortaleza de una mujer que se niega a dejarse vencer.

Su esposo y su única hija se han convertido en su principal sostén, tanto emocional como físico. La acompañan en cada paso y la motivan a continuar incluso en los días más difíciles. Gracias a ese respaldo familiar, doña Evelyn ha logrado mantenerse activa y seguir construyendo sueños a través de sus creaciones artesanales. Ese esfuerzo tomó forma en un emprendimiento llamado Manos Creativas, que hoy le permite sostenerse económicamente.

Quienes la conocen destacan su espíritu luchador. A pesar de las limitaciones que enfrenta, trabaja con entusiasmo y demuestra que las dificultades no han podido apagar sus ganas de progresar.

Entre papeles de colores, cintas y figuras llenas de vida, doña Evelyn Navarro encontró mucho más que un emprendimiento: halló una manera de demostrar que la perseverancia puede más que cualquier obstáculo.

Le invitamos a conocer más detalles de su historia en el reportaje completo que encuentra en el video de la portada de este artículo.

