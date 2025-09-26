Las apeadoras que ponen rostro femenino a la tradición del pejibaye

En Tucurrique, corazón del cantón de Jiménez en Cartago, el pejibaye no solo se disfruta en la mesa, también se celebra en una competencia que mantiene viva una costumbre heredada del campo: el concurso de apear pejibayes.



En esta tradición participan dos personas: el apeador, que con una varilla baja el racimo del árbol, y el sorteador, que con un saco lo recibe para evitar que la fruta se desperdicie. El reto exige precisión, fuerza y coordinación, pero también provoca risas, comentarios y complicidad entre quienes lo practican.



Durante la Feria del Pejibaye de Tucurrique, conocimos a las protagonistas: las apeadoras y sorteadoras, mujeres que con humor y orgullo demuestran que esta labor también es parte de su vida. Entre varas y sacos, relatan cómo aprendieron la técnica y cómo la feria se convierte en el escenario ideal para mostrar su destreza.



Más allá de la competencia, este concurso es un homenaje al trabajo agrícola y al valor cultural del pejibaye. En la feria, los visitantes no solo disfrutan de esta tradición, también degustan ceviches, picadillos, postres y bebidas elaboradas con el fruto más representativo de la zona.



La Feria Nacional del Pejibaye se realiza en el Centro Agrícola de Tucurrique y ofrece actividades hasta este fin de semana.

Le invitamos a repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada.

