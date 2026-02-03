La Virgen de la Candelaria vuelve a reunir a Esparza en una de sus fiestas más emblemáticas

Cada año, Esparza se viste de fiesta para rendir homenaje a la Virgen de la Candelaria, una celebración profundamente arraigada que une la fe religiosa con la identidad cultural del cantón. Durante varios días, la comunidad se congrega para agradecer, compartir y mantener viva una devoción que ha pasado de generación en generación, consolidándose como uno de los pilares de la vida social y espiritual de la zona.



La celebración religiosa marca el eje central de las festividades. Las ceremonias litúrgicas y los mensajes de fe recuerdan el sentido espiritual de esta tradición, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y su patrona en un ambiente de recogimiento y esperanza compartida.



La comida típica ocupa un lugar fundamental dentro de la celebración. Vecinos, asociaciones y familias se organizan para preparar platillos tradicionales que forman parte de la memoria colectiva de Esparza. Cada receta representa no solo un sabor característico, sino también un gesto de colaboración comunitaria y orgullo por las raíces culturales del cantón. Los aromas y colores de la gastronomía local acompañan la fiesta y se convierten en un punto de encuentro donde la tradición se transmite a través del compartir cotidiano.



Los sonidos de la cimarrona anuncian el inicio de la parte más festiva. Payasos recorren la comunidad llevando juegos, risas y color tanto a niños como a adultos, reforzando el carácter familiar que distingue esta celebración y que la hace cercana a todas las generaciones.



Al caer la noche, la festividad adquiere un nuevo ritmo. La música en vivo y los bailes reúnen a vecinos y visitantes en un ambiente lleno de energía, donde el canto, el movimiento y la convivencia mantienen viva la cultura popular. Es un espacio donde las edades se mezclan y la tradición se experimenta desde la alegría compartida.



La celebración de la Virgen de la Candelaria, que tiene lugar cada 2 de febrero y conmemora la presentación de Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María, renueva año tras año la identidad de Esparza. Entre la fe, la organización comunitaria y el encuentro colectivo, esta tradición continúa iluminando el camino del cantón.



Para conocer más detalles y revivir los momentos más representativos de esta celebración, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

