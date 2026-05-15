La timidez que acompañó a Maritza toda la vida desapareció el día que pisó un escenario de teatro

Pararse frente a un escenario, hablar fuerte y actuar delante de otras personas era algo que hace algunos años parecía imposible para Maritza Sanabria. La timidez y el miedo a hablar en público la acompañaron durante mucho tiempo. Pero hoy, entre luces, ensayos y personajes, descubrió una pasión que le cambió la vida: el teatro.

"Me encanta que el teatro hace que uno se desenvuelva. Yo era tímida y me daba miedo hablar. Pero la práctica y los tips que enseñan los profesores le ayudan a uno muchísimo", comentó.

Aunque muchos creen que los sueños tienen fecha de vencimiento, Maritza decidió demostrarse lo contrario.

"Yo decidí empezar el teatro ya mayor. Cuando llego aquí, a las tablas, siento que me transformo", asegura con emoción.

Actualmente recibe clases en los talleres organizados por la Municipalidad de Desamparados, espacios que buscan abrir oportunidades para que personas de distintas edades desarrollen talentos, compartan y descubran nuevas habilidades.

Para Maritza, el teatro se convirtió en mucho más que un pasatiempo. Es el lugar donde ganó confianza, perdió el miedo y aprendió a expresarse con libertad. Porque a veces subir a un escenario no solo significa interpretar un personaje. También puede significar encontrarse a una misma.

Quienes deseen conocer más sobre los talleres organizados por la Municipalidad de Desamparados pueden visitar el Facebook Desampa Social.

Para conocer de cerca la historia de Maritza y verla brillar sobre el escenario, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

