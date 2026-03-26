La sopa de albóndigas de trucha que nació en Dota para reinventar la cocina local

En La Trinidad de Dota, donde la trucha forma parte del paisaje cotidiano y de la cocina familiar, hay quienes han decidido ir más allá de las preparaciones tradicionales. Es el caso de Doña Digna Prado, quien, desde su restaurante y junto a su familia, ha encontrado nuevas formas de trabajar este ingrediente tan representativo de la zona.



Su propuesta parte de una idea sencilla pero constante: experimentar. A lo largo de los años, esa búsqueda la ha llevado a crear distintas recetas con trucha, desde empanadas hasta preparaciones más elaboradas como la sopa de albóndigas.



“La idea nació con las ganas de hacer algo diferente con la trucha. Y así hemos inventado muchos platillos: empanadas de trucha, sopa de albóndigas de trucha, entre otros ”, explica.

La receta inicia con filete de trucha molido, al que se le incorpora masa, chile, culantro, ajo, sal y pimienta al gusto. Con esta mezcla se forman pequeñas albóndigas que luego se cocinan en un caldo preparado a base de cabeza de trucha, lo que intensifica el sabor del plato.



A ese caldo se le agregan ingredientes como papa, chayote y zanahoria, que aportan textura y convierten la preparación en una opción completa. Todo se cocina en conjunto hasta que las albóndigas alcanzan su punto y los sabores se integran.



El resultado es una sopa casera, de preparación sencilla, pero con un perfil de sabor que responde al entorno donde nace. Un plato que se adapta al clima frío de la zona y que refleja la intención de innovar sin perder la esencia.



Así, Doña Digna demuestra que incluso los ingredientes más conocidos pueden abrir nuevas posibilidades cuando se combinan con experiencia y curiosidad en la cocina.



Si desea ver el paso a paso de esta receta y conocer más sobre su preparación, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

