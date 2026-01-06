La serenata que une a un pueblo

En Jesús María de San Mateo, Alajuela, hay un sonido que anuncia cercanía y tradición: el rasgueo de una guitarra que se abre paso por las calles del pueblo. Detrás de esa música está don Jeiner Villalobos, un vecino que, con su instrumento al hombro, se ha ganado el cariño de la comunidad al llevar serenata a sus habitantes. Su caminar pausado y su voz convierten cualquier espacio en un punto de encuentro, donde la música sirve como puente entre generaciones (ver video adjunto).

La relación de don Jeiner con el arte nació desde muy joven. La música fue su primer lenguaje, una forma de expresión que con los años se fortaleció hasta convertirse en parte esencial de su vida cotidiana. Hoy, ese talento no se queda en escenarios formales, sino que se comparte de manera cercana, casa por casa, como un gesto de afecto que mantiene vivas las costumbres del pueblo.

Pero su vocación artística no se limita a la guitarra. También es actor empírico y un apasionado del teatro, disciplina en la que encuentra otra manera de contar historias y transmitir emociones. Su participación constante en obras teatrales y actividades culturales lo ha convertido en un referente dentro de la vida artística de Jesús María, donde su entusiasmo siempre suma y contagia.

Más allá del talento, los vecinos resaltan su calidad humana. Don Jeiner es conocido por su amabilidad, su disposición para colaborar y su alegría permanente. Siempre tiene una palabra amable o una sonrisa lista, cualidades que lo han hecho ganarse el respeto y el afecto de grandes y pequeños.

En una comunidad donde las tradiciones son el hilo que mantiene unida a la gente, figuras como la de don Jeiner Villalobos cobran un valor especial. Su música y su entrega recuerdan que el arte no solo se escucha o se observa, sino que también se vive y se comparte, fortaleciendo la identidad y el sentido de pertenencia de todo un pueblo.