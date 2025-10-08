La salsa de tomate y vegetales que une a generaciones llega al Recetario de MQN

En cada familia hay recetas que trascienden el tiempo y se convierten en parte de la memoria colectiva. Ese es el caso de la salsa de tomate y vegetales de la Abuela Flora, una preparación sencilla pero cargada de significado que hoy su nieta, Mariana Pereira, comparte en la sección El Recetario de Más Que Noticias.



Mariana recuerda que desde niña observaba a su abuela preparar esta salsa con paciencia y dedicación. Más que un acompañamiento, era la base para sopas, espaguetis o desayunos familiares con huevos rancheros. Cada vez que la Abuela Flora encendía la cocina, el aroma de los tomates y vegetales frescos llenaba la casa y transmitía el cariño con el que cuidaba a su familia.



“Para mi abuela cocinar era su manera de darnos amor”, comenta Mariana, quien conserva la receta como un tesoro heredado. Al repetirla en su propia cocina revive recuerdos de la infancia y mantiene viva una tradición que une a generaciones.

Ingredientes:

- Tomates maduros

- Chiles dulces

- Zanahorias

- Ajo

- Cebollas

- Semillas de comino

- Caldo (base de pollo o vegetales)

- Tomillo fresco

- Aceite de Oliva

- Sal y pimienta

- Oregano Seco

- Tapa de dulce

- Semillas de mostaza

- Semillas de culantro

Preparación:

Comience soasando los vegetales (tomate, zanahoria, ajo, cebolla, chile) con aceite de oliva, sal y pimienta. Posteriormente, coloque todos los vegetales en una bandeja y lleve al horno hasta que caramelicen ligeramente.

Licuar todos los vegetales asados añadiendo el caldo de pollo o vegetales. Luego, en una olla calentar aceite y tostar suavemente las semillas de comino, culantro y mostaza. Añada la mezcla licuada, tapa de dulce y orégano. Cocine a fuego lento durante dos horas.

Con el mismo espíritu de compartir que caracterizó a la Abuela Flora, Mariana nos enseña el paso a paso de esta salsa en el reportaje disponible en la portada del artículo.