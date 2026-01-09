EN VIVO
La reina de San Diego es ejemplo de perseverancia y entrega a los demás

Ligia Pizarro se convirtió en la reina del Reinado Pan y Rosas, una actividad organizada por la parroquia.

Por Johnny López 8 de enero de 2026, 18:55 PM

Nunca imaginó llevar una corona, y menos a los 83 años. Sin embargo, Ligia Pizarro se convirtió en la reina del Reinado Pan y Rosas, una actividad organizada por la parroquia de San Diego de La Unión que busca fortalecer la comunidad y apoyar sus obras.

“Me sentí feliz cuando gané porque nunca me imaginé que a mi edad iba a ser reina”, cuenta doña Ligia con emoción.

Detrás de esta corona hay una historia de lucha y servicio. Doña Ligia ha sido por años líder comunal y servidora de la parroquia, lo que le ha valido el cariño y la admiración de los vecinos, quienes la apoyaron durante el reinado.

Su talento en la cocina también fue clave.

“La venta de comidas y las actividades fueron fundamentales para recaudar dinero y comprar votos, ya que ganaba quien más vendiera”, explica.

Madre de tres hijos y abuela de cinco nietos, doña Ligia aprendió desde niña a salir adelante.

“Trabajé desde pequeña. Salí de sexto grado y me tocó asumir muchas responsabilidades del hogar”, recuerda.

Hoy, su historia es ejemplo de perseverancia y entrega, y demuestra que nunca es tarde para ser reconocida por una vida dedicada a servir a los demás.

