La reina de San Diego es ejemplo de perseverancia y entrega a los demás

Nunca imaginó llevar una corona, y menos a los 83 años. Sin embargo, Ligia Pizarro se convirtió en la reina del Reinado Pan y Rosas, una actividad organizada por la parroquia de San Diego de La Unión que busca fortalecer la comunidad y apoyar sus obras.



“Me sentí feliz cuando gané porque nunca me imaginé que a mi edad iba a ser reina”, cuenta doña Ligia con emoción.



Detrás de esta corona hay una historia de lucha y servicio. Doña Ligia ha sido por años líder comunal y servidora de la parroquia, lo que le ha valido el cariño y la admiración de los vecinos, quienes la apoyaron durante el reinado.



Su talento en la cocina también fue clave.

“La venta de comidas y las actividades fueron fundamentales para recaudar dinero y comprar votos, ya que ganaba quien más vendiera”, explica.



Madre de tres hijos y abuela de cinco nietos, doña Ligia aprendió desde niña a salir adelante.



“Trabajé desde pequeña. Salí de sexto grado y me tocó asumir muchas responsabilidades del hogar”, recuerda.



Hoy, su historia es ejemplo de perseverancia y entrega, y demuestra que nunca es tarde para ser reconocida por una vida dedicada a servir a los demás.