La receta de doña Luz María para llegar a los 102 años

Con la misma energía con la que ha enfrentado más de un siglo de vida, encontramos a doña Luz María Guzmán Gómez, vecina de Taras, picando papa para preparar el almuerzo. A sus 102 años, sorprende con su vitalidad y curiosidad, al punto de hacer una videollamada para saludar a su hija mayor, conocida cariñosamente como “Luca”. Todo un ejemplo de abuela tecnológica.



“Será la vida que me han podido dar mis hijos, todos han sido buenos y me siento bien, feliz”, comenta al preguntarle por el secreto de llegar tan bien a esta edad.

Doña Luz María es madre de 13 hijos, quienes representan su mayor orgullo y motivación. Desde muy pequeña conoció el sacrificio: tuvo que dejar la escuela para ayudar en la cocina, pues su madre sufría de neuralgia y los dolores le impedían cocinar. La leña era la base del fogón familiar y ella asumió esa responsabilidad desde temprana edad.



Con sencillez y sentido del humor, asegura: “Yo cocino, pero me gusta más comer”, dice entre risas, demostrando que la alegría sigue siendo uno de sus ingredientes preferidos para la vida.



Hoy, doña Luz María se convierte en la protagonista de la sección El Libro de los Azules, un espacio que celebra la experiencia y la sabiduría de los adultos mayores. Su historia recuerda que la vida, con retos y sacrificios, también puede estar llena de amor, gratitud y felicidad.



Su legado no se mide solo en los años que acumula, sino en las sonrisas, recetas y valores que ha transmitido a su familia. A sus 102 años, inspira con un mensaje sencillo y poderoso: vivir con amor es la mejor receta para la felicidad.



Puede repasar la historia completa de doña Luz María en el reportaje disponible en la portada.

