La promesa que Doña Maritza cumple cada año caminando en Nicoya

Cada primero de febrero, Nicoya cambia de ritmo. Las calles se llenan de música, baile, colores y pasos que avanzan al compás de una tradición centenaria. Entre pañuelos al viento y rezos que se dicen en silencio, también caminan historias profundamente personales, como la de doña Maritza Fajardo.



Ella es una de las muchas devotas que participan en la procesión de San Blas, pero su presencia tiene un significado especial. Hace dos años, asegura que recibió un milagro por intercesión del santo patrono de Nicoya: la recuperación de la salud de su nieta.



“Fueron momentos muy difíciles”, recuerda. La enfermedad llegó sin aviso y con ella el miedo, la incertidumbre y las noches largas de oración. Fue entonces cuando doña Maritza se aferró a su fe y le hizo una promesa a San Blas, con la esperanza puesta en la salud de su nieta.



“Mi nieta tenía una enfermedad en la piel, le salieron llagas y sufría mucho dolor. Aquella vez, todos cargamos la imagen durante la procesión y la niña participó en el recorrido. Confiamos en la intercesión de nuestro patrono”, añadió.

Hoy, esa promesa se cumple paso a paso. Durante la procesión, doña Maritza camina con la imagen del santo, con el rostro sereno y los ojos cargados de emoción. Cada metro recorrido es un acto de gratitud, una forma de decir gracias sin palabras. Para ella, esta caminata no es solo una tradición, es un testimonio vivo de fe.



Su hija también recuerda aquellos días con emoción. Habla del temor, pero también de la fortaleza de su madre y de cómo la fe se convirtió en refugio para toda la familia. “Nunca dejamos de creer”, dice, mientras observa a su hija caminar hoy entre la multitud.



Este 3 de febrero, Nicoya volverá a celebrar a su santo patrono. Y entre la alegría, el baile y la devoción, doña Maritza caminará una vez más, recordando que en estas calles la fe no solo se cree: también se vive. Para conocer más de su historia y acompañar este recorrido, le invitamos a repasar el reportaje en el video disponible en la portada del artículo.

