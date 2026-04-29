La promesa de amor que una mujer de Santa Ana le cumplió a su esposo incluso después de su muerte

"Fabri nos enseñó a vivir con fe y esperanza, a creer cuando no había garantías. A caminar cuando el futuro era incierto y entender que confiar en Dios no significa que todo va a salir perfecto, sino que no se camina solo".

Este es uno de los fragmentos de Amar hasta el cielo, el libro con el que Tracy Calvo, vecina de Santa Ana de 35 años, decidió poner en palabras la historia que vivió junto a su esposo, Fabricio Gamboa, quien falleció el año anterior tras una larga batalla contra el cáncer.

Se conocieron en la iglesia. Primero como amigos y luego como pareja. Pero la historia tomó un giro inesperado muy pronto.

"A los 3 meses de ser novios a mí y a mi suegra, nos llaman del hospital para que nos despidiéramos de Fabricio, pues el cáncer que padecía tenía una arteria pulmonar comprometida. Tras una cirugía de 8 horas salió bien librado", resume Calvo en su libro.

Desde entonces, cada paso fue una decisión consciente de quedarse, de acompañarse, de vivir el amor en su forma más real. En medio de la enfermedad, decidieron casarse. Hacer vida juntos aun cuando el panorama no era claro. Y con el tiempo, dieron otro paso importante: convertirse en padres.

Así fue como en 2024 nació Luciana: "Dos meses después de la llegada de nuestra hija la salud de Fabri empeoró. Así fue como decidimos enfrentar todo un día a la vez".

Hoy, esa historia quedó escrita en Amar hasta el cielo, un libro que recoge el dolor, la fe, las decisiones y el amor que los acompañó durante todo el proceso. Fue presentado en abril, apenas seis meses después de la partida de Fabricio. Y aunque la historia tiene una despedida, también deja un mensaje claro: que incluso en los momentos más difíciles, el amor puede seguir encontrando formas de quedarse.

Quienes deseen adquirir el libro pueden visitar el Instagram de la autora como Tracy Mariana, donde el enlace en la biografía permite acceder al contenido.

Para conocer más detalles de esta historia y escuchar a Tracy hablar sobre el libro y su proceso, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

