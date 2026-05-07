La poeta de Esparza que reunió a niños y vecinos en un libro y convirtió los versos en comunidad

Desde Esparza, donde la tradición y la identidad se entrelazan con el arte, emerge la voz de Lande Ledezma, una poeta que ha dedicado años a transformar su talento en un puente cultural. A través de sus versos, lleva los tesoros de su cantón a distintos rincones del país, convirtiendo cada poema en una ventana que revela la esencia, las historias y la sensibilidad de su tierra.

Su conexión con la poesía nació desde la infancia, cuando ya mostraba un talento extraordinario para jugar con las palabras y darles vida propia. Con el paso del tiempo, esa habilidad se consolidó en una propuesta artística que resalta su voz e invita a otros a descubrir la suya. Para Lande, escribir es una forma de compartir, de construir comunidad y de preservar la identidad cultural de Esparza.

Ese espíritu colectivo tomó forma recientemente en un libro que trascendió lo individual. La obra reunió a niños, niñas y vecinos, quienes aportaron su creatividad y talento en un proyecto que fortaleció los lazos comunitarios. Más que una publicación, el libro se convirtió en un símbolo de unión donde cada página refleja el esfuerzo conjunto y el amor por el arte.

Hoy, Lande Ledezma destaca por su trayectoria en la poesía y por su impacto en la comunidad. Su labor impulsa a nuevas generaciones a expresarse y a encontrar en el arte una herramienta de transformación. En Esparza, su nombre ya representa inspiración y compromiso, recordando que cuando el talento se comparte, el arte florece.

Para conocer de cerca la historia de Lande y escuchar sus versos, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

