La pequeña emprendedora de Guanacaste que diseña sus propios jabones

Desde Santa Cruz, Guanacaste, Luciana Rodríguez encontró en lo artesanal una forma de expresar su creatividad y dar sus primeros pasos en el emprendimiento. Con su proyecto Tutty’s Soap, elabora jabones hechos a mano que combinan cuidado personal, aromas frescos y diseños que llaman la atención desde el primer vistazo.



Todo comenzó en el aula. Un proyecto escolar la retó a desarrollar una idea de negocio.

“Tanto me gustó la idea de los jabones que con la ayuda y el apoyo de mi familia, la hicimos realidad”, comentó esta emprendedora de 11 años, que decidió convertir la tarea en un objetivo concreto.

Uno de los aromas más solicitados es el de sandía, fresco y dulce, que se ha posicionado como favorito entre sus clientes. Sin embargo, el sello distintivo de Tutty’s Soap va más allá del olor. Luciana diseña cada pieza. “A mí me gusta dibujar, entonces yo misma elaboro los diseños”, cuenta, evidenciando cómo su talento artístico se refleja en cada jabón.



Colores vivos, formas cuidadas y fragancias que evocan frescura forman parte de una propuesta que conecta con quienes valoran lo hecho a mano y con dedicación. Cada producto resume horas de trabajo, aprendizaje y constancia.

Puede seguir a Luciana en redes sociales como Tutti’s Soap en TikTok y en Instagram como tuttissoaps o comunicarse al teléfono 7089 1864 para más información.

