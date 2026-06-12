La pasión mundialista que se guarda en una colección de 150 tesoros

Cada cuatro años el mundo se detiene para vivir la emoción de una Copa Mundial de Fútbol. Para Daniel Céspedes, vecino de Flores de Heredia, esa pasión no dura únicamente un mes, sino que se mantiene viva todos los días a través de una colección que ha construido durante décadas y que hoy reúne cerca de 150 artículos relacionados con la máxima cita del fútbol.

Lo que comenzó como una afición cuando tenía apenas 12 años se convirtió con el tiempo en una verdadera misión de vida. El principal responsable de despertar ese interés fue su padre, un fiel seguidor del fútbol que le transmitió el amor por este deporte y el entusiasmo por conservar recuerdos de cada Mundial. Desde entonces, Daniel no ha dejado de sumar piezas a una colección que refleja gran parte de la historia de los campeonatos mundiales.

Entre sus artículos más valiosos destaca una colección completa de álbumes oficiales de la Copa Mundial, desde México 1970 hasta la edición más reciente de 2026. Cada uno de ellos está cuidadosamente conservado y completamente lleno, convirtiéndose en una especie de viaje visual por las grandes figuras, selecciones y momentos que han marcado generaciones de aficionados alrededor del planeta (ver video adjunto).

Pero los álbumes son apenas una parte de su tesoro. En su colección también reposan tarjetas coleccionables, monedas conmemorativas, botellas, mascotas oficiales y una amplia variedad de objetos relacionados con los mundiales. Cada pieza cuenta una historia y representa un recuerdo de las emociones que despierta el fútbol en millones de personas.

Entre los artículos más especiales se encuentra una camiseta autografiada por dos leyendas del fútbol brasileño: Ronaldinho y Rivaldo. Para Daniel, estas firmas simbolizan la grandeza de jugadores que marcaron una época y que forman parte de la memoria colectiva de los aficionados.

Más allá del valor económico que puedan tener algunas de las piezas, la colección representa un legado familiar y una forma de mantener vivo el vínculo con su padre, quien le enseñó a disfrutar del fútbol y a conservar cada recuerdo con dedicación.

Mientras muchos aficionados esperan con ansias la llegada de un nuevo Mundial, Daniel vive esa emoción de manera permanente. Cada álbum, cada moneda y cada objeto guardado en su colección le permite revivir partidos históricos, recordar figuras inolvidables y mantener encendida la llama de una pasión que comenzó en la infancia y que sigue creciendo con el paso de los años.

En una habitación llena de recuerdos mundialistas, Daniel Céspedes demuestra que el fútbol va mucho más allá de los noventa minutos de un partido. Es una pasión capaz de unir generaciones, preservar historias y convertir cada cuatro años de espera en una celebración que dura toda la vida.