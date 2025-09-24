La mujer que convirtió un pancito de queso en memoria, unión y legado familiar

En San José de la Montaña, el aroma del queso recién horneado se mezcla con recuerdos y cariño. Doña Lourdes Chavarría abre las puertas de su cocina para compartir no solo una receta, sino también un legado que ha pasado de generación en generación. Su famoso panecito de queso, que hoy conquista paladares, nació en las manos de Doña Filí, su madre, quien le inculcó desde pequeña el amor por la cocina.



De su madre heredó el gusto y la sazón. En su mesa reposan dos y media tazas de harina, media cucharadita de sal, una de azúcar, un huevo y una yema, dos cucharaditas de polvo de hornear, dos cucharadas de natilla, dos tazas de quesos al gusto, barra y media de mantequilla, leche agria al gusto y un toque de semillas de ajonjolí. Con estos sencillos ingredientes elabora un panecito que, además de delicioso, guarda una historia familiar.



Para Doña Lourdes, la cocina es más que un oficio: es un sueño hecho realidad. Hoy prepara todo tipo de platillos y continúa transmitiendo esta pasión a su hija Verónica, quien también ha heredado el amor por la tradición culinaria.



Cada bocado de estos panecitos sabe a hogar y tradición, y es al mismo tiempo un homenaje a Doña Filí, un recordatorio de que las recetas también son historias que se escriben con el corazón.



Lo invitamos a conocer más detalles de esta historia y a repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

