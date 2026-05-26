La mujer detrás del postre de aguacate que conquista a propios y extraños en Puntarenas

En San Jerónimo de Esparza, el aguacate no es solo un producto de la tierra, sino también el protagonista de la cocina de muchas familias de la comunidad. Entre ellas sobresale Jessica Quesada, una mujer reconocida en la zona por preparar algunas de las recetas más memorables elaboradas con esta fruta.

La abundancia y la calidad de los aguacates que se producen en la región han sido la inspiración perfecta para que Jessica desarrolle una variedad de preparaciones que hoy son muy buscadas tanto por vecinos como por visitantes. Su disposición para experimentar con nuevos sabores la llevó a convertir el aguacate en el ingrediente principal de platillos y postres que ya forman parte del patrimonio gastronómico local.

Una de sus creaciones más populares es el mousse de aguacate, un postre que creó junto a su hermano y que, con el paso del tiempo, se consolidó como uno de los favoritos de quienes tienen la oportunidad de probarlo. La receta lleva aguacate, leche condensada, natilla y gelatina sin sabor, una combinación de ingredientes sencillos que da como resultado una preparación cremosa con un sabor distintivo.

Más allá de compartir sus recetas, Jessica también participa activamente en las actividades que celebran y promueven la tradición aguacatera de la comunidad. Se acerca uno de los eventos más esperados del año: la Feria del Aguacate en San Jerónimo de Esparza, que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de mayo, así como el 5, 6 y 7 de junio.

Durante la feria, los asistentes tendrán la oportunidad de degustar el reconocido mousse de aguacate y una amplia variedad de delicias elaboradas con este producto, además de adquirir aguacates frescos cosechados en la zona.

Para conocer más detalles sobre su historia y ver en acción la preparación de este postre, no se pierda el reportaje en video que aparece en la portada de este artículo.

