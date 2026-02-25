La joven violinista que llegó de Cuba y hoy se abre camino en Costa Rica

A sus 16 años, Sarahí Hernández ya se perfila como una joven promesa de la música. Intérprete de viola y estudiante disciplinada, combina su formación académica con un proceso artístico que la acompaña desde que dejó Cuba junto a su familia en busca de nuevas oportunidades.



Hace nueve meses llegó a Costa Rica, un cambio que implicó comenzar de cero en un entorno distinto, con nuevos retos y expectativas. En medio de esa adaptación, la música se convirtió en un lenguaje universal que le permitió encontrar estabilidad, identidad y propósito. Cada ensayo, cada clase y cada presentación se transformaron en parte de una rutina que fortalece su carácter y consolida su vocación.



Hoy se prepara para cursar su último año de colegio en este 2026, una etapa decisiva en la que sus metas académicas y artísticas avanzan en paralelo. La disciplina adquirida en la música se refleja también en su rendimiento como estudiante, proyectándola como un ejemplo de constancia y compromiso.



Sarahí mira el futuro con claridad. Su intención es continuar su formación profesional ligada al arte, convencida de que la música no solo la acompaña en el presente, sino que también abrirá oportunidades en el camino que está construyendo lejos de su país natal.



Acompañada por su familia, enfrenta este nuevo curso lectivo con esperanza y determinación. Su historia resume el proceso de una joven que, a través del talento y el estudio, construye identidad y futuro en un nuevo país. Una promesa que crece con cada nota y que avanza con la certeza de que el esfuerzo constante puede transformar los sueños en metas alcanzables.



Para conocer más sobre la historia de Sarahí Hernández y su camino en la música, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

